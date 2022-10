Après trois ans de travaux – et une crise sanitaire – le département de l’Aube et l’ESTP ont inauguré le nouveau campus de l’école à Troyes, vendredi 30 septembre 2022. L’école parisienne, totalisant 3 000 étudiants, a accueilli de premiers élèves-ingénieurs sur place dès 2017, développant une stratégie "multi-campus" en lien avec les "forces et besoins du territoire" (lire sur AEF info). Cet investissement a été financé à hauteur de 16 M€ par les collectivités locales.