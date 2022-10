"PHI φ, projets pour un hôpital innovant" : tel est le nom de l’appel à manifestation d’intérêt conjoint lancé par Pulsalys et les Hospices civils de Lyon, le 5 octobre 2022. Il s’agit d' "identifier, accompagner et développer les innovations, les résultats de recherche, les solutions issues des laboratoires de recherche et des équipes des HCL pour répondre aux enjeux de l’hôpital du futur". La date limite de candidature est fixée au 30 novembre 2022.