"Nous sommes extrêmement inquiets de l’équation économique et sociale de la branche pour 2023 avec une visibilité réduite", déclare Philippe Jouanny, président de la Fédération des entreprises de propreté, d’hygiène et services associés, à l’occasion d’un point avec la presse, le 5 octobre 2022. La FEP indique avoir cette année pas moins de 53 000 offres d’emploi à pourvoir en CDI. Par ailleurs, elle précise que "dans un contexte économique et énergétique incertain, la question de la revalorisation des salaires est intrinsèquement liée à celle des prix dans les contrats publics et privés".