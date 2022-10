Près d’un mois après la mort de Mahsa Amini, une jeune étudiante détenue par la police des mœurs, et alors que les manifestations, y compris étudiantes, sont réprimées en Iran, plusieurs membres de la communauté universitaire française manifestent leur soutien à l’égard de leurs homologues iraniens. France Universités exprime ainsi "sa solidarité pleine et entière" et appelle à la libération de chercheurs détenus arbitrairement par le régime. L’EPHE "condamne les violentes répressions", et un collectif de 300 universitaires demande aux autorités françaises de "sortir de leur silence".