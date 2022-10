Le Conseil d’analyse économique (CAE) préconise, dans une note rendue publique le 29 septembre 2022, de développer les compétences des Français en mathématiques et leurs aptitudes socio-comportementales, dans le but de combler la perte de productivité du pays par rapport à l’Allemagne et aux États-Unis. L’instance recommande de mettre en place une "stratégie nationale pour améliorer significativement le niveau des élèves au primaire, collège et lycée" et de fixer des "objectifs avec un système d’évaluation régulière des compétences socio-comportementales pour les élèves à l’échelle nationale".