"Le ministère de l’Intérieur peut progresser et tirer parti de la future Lopmi pour améliorer les conditions de mesure de l’activité et d’analyse de la performance des forces de sécurité intérieure", estime la Cour des comptes dans un référé publié le 5 octobre 2022. Pointant des "difficultés" liées à la fiabilité des données et à la capacité de la police et de la gendarmerie à les exploiter, la juridiction formule 6 recommandations, appelant notamment à une convergence entre les forces et à une intégration de l’analyse statistique au niveau informatique. La place Beauvau apporte quelques réponses.