Malgré une augmentation de 4 % des salaires statutaires des enseignants entre 2015 et 2021, les professeurs français avec 15 ans d’ancienneté sont moins bien rémunérés que la moyenne des pays de l’OCDE : 16 % de moins pour les enseignants de collège, et 19 % de moins pour ceux de l’élémentaire. Il leur faut aussi plus de temps (35 ans) pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, quand la moyenne de l’OCDE est de 26 ans. La France se situe toutefois un peu au-dessus de la moyenne des autres pays quant aux dépenses consacrées à l’éducation, avec 5,2 %, contre 4,9 % en moyenne.