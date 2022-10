La plateforme GPS Educ', lancée en 2018 sur le Moodle de CY Cergy Paris Université, a pris de l’ampleur en 2022 après l’intégration au projet de l’université de Lille et son Inspé. Dans un communiqué commun du 5 octobre 2022, l’université de Lille et les Inspé des académies de Lille et Versailles rappellent les missions de GPS Educ' : permettre "aux jeunes enseignants de développer leur posture de praticiens réflexifs" et "construire ensemble les outils dont ils ont besoin pour faire face aux situations complexes vécues en classe ou en établissement scolaire".