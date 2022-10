Les universités comptent 27 % de boursiers du secondaire parmi leurs bacheliers 2021 admis en licence via Parcoursup. Mais ces taux varient du simple au quadruple d’un établissement à l’autre, et la diversité de cette ouverture sociale tient souvent au contexte local : tandis que les universités ultramarines ou des Hauts-de-France recrutent très majoritairement dans leur territoire, aux taux de pauvreté élevés, Nantes, l’UVSQ ou Savoie puisent dans des populations plus aisées. Les Parisiennes recrutent beaucoup dans la couronne francilienne, avec un taux de boursiers relativement faible.