Crack à Paris : face aux oppositions, le préfet de police renonce à évacuer les toxicomanes vers le XIIe arrondissement

Le préfet de police "ne peut que constater son empêchement par la ville" à réaliser l’évacuation des toxicomanes campant et consommant dans le XIXe arrondissement vers un terrain de la SNCF situé dans le XIIe arrondissement "ou vers tout autre site". Didier Lallement réagit, vendredi 28 janvier 2022, à l’opposition "virulente" de la maire PS de Paris, de la maire EELV d’arrondissement d’accueil et du maire LR de la commune voisine de Charenton (Val-de-Marne). Le préfet "prend acte" du projet de saisine de la CEDH annoncé par Anne Hidalgo pour attaquer l’absence de mesures de sécurité prises par la PP et le non-respect de la dignité des personnes toxicomanes. Toutefois, il "refuse qu’un bidonville se construise" dans le XIXe arrondissement, "masquant à la vue des policiers, les trafics". "Quitte à la réquisitionner à nouveau", la ville devra nettoyer cette place.