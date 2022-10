Selon une nouvelle étude publiée par l’IFA ce 6 octobre, les conseils d’administration français sont de plus en plus nombreux à s’emparer des questions de RSE. Une évolution qui se traduit notamment par l’augmentation du nombre de comité RSE au sein des entreprises du SBF 120, par leur intégration aux discussions stratégiques et la multiplication du nombre de sociétés ayant une raison d’être dans leur statut. Ce phénomène fait de la France, selon l’IFA, l’un des leaders en matière de prise en compte de la RSE dans les entreprises.