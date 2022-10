Le centre hospitalier d'Annecy détaille les solutions mises en oeuvre pour réformer les urgences

« Mise en place de filière médicales, d'un médecin d'accueil et d'une infirmière de coordination des flux, coopérations médicales, amélioration des conditions de travail des médecins urgentistes, etc. », sont autant de réformes qui permettent au CH (centre hospitalier) de la région d'Annecy (Haute-Savoie) depuis huit an, « d'améliorer les parcours de prise en charge », de « mieux concilier soins programmés et non programmés », de « réduire la DMS (durée moyenne de séjour) et d'augmenter le TO (taux d'occupation) ». En amont, l'établissement a également installé une maison médicale de garde au sein même des urgences. Un contrat de performance avec l' Anap a été engagé en 2011-2012. Certaines de ces solutions sont aujourd'hui citées en exemple par l'ARS Rhône-Alpes, dans le cadre du plan régional en faveur des urgences (AEF n°469090).