Le président de la Fedene Pierre de Montlivault se donne pour mission, le 5 octobre 2022 lors du congrès annuel à Paris, d’accompagner ses clients vers la sobriété et l’efficacité énergétique. Il appelle aussi le gouvernement à rehausser le montant du fonds chaleur à 750 M€ en 2023 (contre 520 M€ dans le PLF 2023) et à 1 Md€ en 2024 pour "renforcer l’indépendance énergétique" du pays, "préserver le pouvoir d’achat" des Français et "accélérer la transition énergétique". Un courrier en ce sens, cosigné par sept autres associations dont Amorce et le SER, a été adressé à la Première ministre.