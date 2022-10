Paul-Bertrand Barets nommé secrétaire général des sommets One Planet

Il est le troisième secrétaire général des sommets One Planet depuis leur première édition en décembre 2017. Après Laurent Galissot (2017-2019) et David Sadoulet (2019-2022), Paul-Bertrand Barets assume la fonction depuis octobre selon Acteurs Publics et Le Bulletin quotidien. Précédemment conseiller diplomatique de l'ancienne ministre de la Mer Annick Girardin, il a contribué à la préparation du sommet One Ocean de février 2022. Plusieurs sommets sont prévus en 2023, dont un pour les îles du Pacifique.