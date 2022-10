BUDGET OUVERTURE DE CRÉDITS. Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 59 422 989,63 € en autorisations d’engagement et de 59 422 989,63 € en crédits de paiement applicables à plusieurs programmes du budget général et de budget annexe, notamment le programme "Administration générale et territoriale de l’État". Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 61 043 257,33 € en autorisations d’engagement et de 153 060 384,94 €...