Les députés Manuel Bompard (LFI) et David Amiel (Renaissance) ont présenté, mardi 4 octobre 2022, les conclusions de la mission flash sur les "superprofits" des entreprises pétrolières, gazières et du secteur du transport maritime. Malgré un constat partagé, les deux députés ont formulé des recommandations divergentes. Le député de la majorité recommande par ailleurs l’instauration d’un contrat de planification écologique entre l’État et les grandes entreprises du pays.