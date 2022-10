Réduire de 10 % la consommation énergétique de la France d'ici deux ans. C'est l’objectif du plan de sobriété national, que doit présenter officiellement le gouvernement le 6 octobre 2022. Un objectif auquel tous les acteurs — administrations, entreprises, citoyens — sont appelés à contribuer. En pratique, au travail, cela peut se traduire par des actions rapides à mettre en place et réputées efficaces : réduire la température des bureaux ou couper la ventilation quand les locaux sont vides, par exemple. Cela peut aussi impliquer de revoir l’organisation du travail pour fermer entièrement un bâtiment le vendredi. Autant de mesures qui affecteront le quotidien des salariés. Comment les employeurs élaborent-ils leur plan de sobriété, et comment prennent-ils en compte son impact sur leurs collaborateurs ? AEF info a posé la question à plusieurs entreprises, de taille et de secteurs divers.