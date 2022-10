La Rochelle université a fait preuve d’un "grand dynamisme" pour répondre, avec succès, aux appels à projets des PIA, juge le HCERES. Ce qui lui apporte des moyens sur un temps long pour asseoir sa spécialisation autour de la gestion responsable du littoral (lire sur AEF info). Le rapport publié en septembre 2022 salue aussi ses performances pour la réussite et l’insertion de ses étudiants, le développement local, l’innovation, la RSE et le numérique. L’enjeu sera de "trouver le bon équilibre" entre nouveaux projets, ressources à mobiliser et capacité à mener de front tous les objectifs.