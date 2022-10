Pour se mettre durablement à l’abri des fluctuations des coûts de l’électricité et du gaz, les bailleurs sociaux misent, en plus d’accélérer la réhabilitation des logements pour réduire les consommations énergétiques, sur le développement des sources d’énergie locales. L’USH qui tenait son congrès fin septembre appelle ainsi l’administration à lever les obstacles — fiscaux et réglementaires — au développement de l’autoconsommation, espérant voir ces questions avancer dans le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables qui sera examiné en première lecture par le Sénat en octobre.