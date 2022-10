La technopole Unitec a lancé l’incubateur santé "Bordeaux Care lab", en partenariat avec le CHU de Bordeaux et le cluster régional Allis-NA, le 3 octobre 2022. Sept start-up figurent dans la première promotion, autour de trois thématiques d’activité : numérisation au service du parcours hospitalier, appareils de santé connecté et intelligence artificielle au service du soin. Unitec leur propose un accompagnement individuel pour l’élaboration d’un business plan, la recherche de financements et la mise en réseau. La direction de la recherche clinique et de l’innovation du CHU va, de son côté, leur faciliter l’accès à un terrain d’expérimentation pour les projets de recherche et le contact avec ses 2 500 praticiens. Le cluster Allis-NA (150 adhérents) s’engage, lui, à rendre ces projets visibles au sein de la filière santé de Nouvelle-Aquitaine.