Occitanie : en 2018, 72 TPE ont expérimenté l’accompagnement en conseil RH instauré par le conseil régional

En 2018, 10 % du millier d’entreprises prospectées via le centre d’appels dédié mis en place par le conseil régional d’Occitanie ont souhaité bénéficier d''un accompagnement individualisé. Parmi elles, 72 entreprises ont expérimenté le "Pass conseil RH" nouvellement instauré (lire sur AEF info). Ce dispositif a pour objectif de qualifier les besoins en ressources humaines des TPE et d’identifier les ressources mobilisables pour l’accompagner dans la réalisation de ses projets. Quatorze ont signé une convention "objectif compétences". Ce bilan est mentionné dans le rapport d’activité et de développement durable de l’année 2018 de la région Occitanie. Après quelques mois d’expérimentation, trois problématiques se dégagent : la difficulté à recruter (65 % des entreprises), la fidélisation des salariés/turn-over (46 %), la formation et l’organisation/structuration RH (17 %).