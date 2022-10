Prix AEF universités-entreprises 2013 : l'université de Savoie et son club des entreprises lauréats dans la catégorie « formation insertion »

L'université de Savoie et son club des entreprises sont les lauréats de la troisième édition du « prix AEF universités-entreprises, les meilleures initiatives partagées » - dans la catégorie « formation insertion » -, décerné par Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à l'occasion des RUE (rencontres universités-entreprises) à Paris mercredi 27 mars 2013. Ce prix, organisé par le groupe AEF et dont les lauréats sont sélectionnés par un jury d'experts (AEF n°194856), vise à distinguer des collaborations autour d'initiatives conjointes et potentiellement duplicables. L'association Synergie campus entreprises - qui rassemble 32 campus managers de groupes internationaux (AEF n°224044) et (AEF n°247661) - est partenaire de la catégorie « formation insertion » de ce prix. Toujours dans cette catégorie, le dispositif « Coop'à-prendre » (université Marne-la Vallée, chaire d'économie sociale et solidaire » et la coopérative Coopaname) sont lauréats pour la mention « économie sociale et solidaire de ce prix ». Deux initiatives ont aussi été récompensées dans la catégorie « recherche et innovation » (AEF n°192816).