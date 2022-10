France Travail : l’Udes veut une meilleure prise en compte des besoins en recrutement du secteur de l’économie sociale

À l’issue de la première réunion des parties prenantes de France Travail, tenue le 23 septembre 2022 rue de Grenelle, l’Union des employeurs de l’économie sociale espère que cette réforme permettra d'"améliorer le fonctionnement du service public de l’emploi, notamment pour mieux répondre aux besoins de recrutement des employeurs du secteur". L’organisation patronale qualifie dans un communiqué ses difficultés dans ce domaine d'"inédites" et réclame une montée en compétences ou la mise en place d’équipes expertes au sein du SPE. L’Udes prévient par ailleurs qu’elle fera preuve de "vigilance" sur deux points : elle refuse la "remise en question de la place des acteurs paritaires", comme cela a été fait à l’occasion de la dernière réforme de la formation professionnelle, et demande que les financements de l’accompagnement et à la formation des demandeurs d’emploi soient clarifiés.