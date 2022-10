À compétence égale lance un outil pour aider les recruteurs à détecter les discriminations dans leurs offres d’emploi

L’association À Compétence égale met à la disposition des recruteurs un nouvel outil gratuit, "capable de tester les offres d’emploi et les descriptifs de poste" pour détecter d’éventuelles formules discriminatoires. "L’analyseur", disponible en ligne, "présente les anomalies juridiques et les biais cognitifs et propose des solutions de formulation de remplacement". "Il suffit de copier le titre de l’annonce et son contenu dans l’analyseur pour tester une offre d’emploi", explique l’association. "L’analyseur scanne le texte, explique ce qui est illégal ou introduit un biais, et apporte des recommandations détaillées pour modifier l’annonce." Une étude réalisée en 2020 sur 510 133 offres d’emploi par À compétence égale révèle que "67 % des annonces présentaient des biais cognitifs et 37 % des discriminations" au sens juridique.