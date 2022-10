L’AMF, l’Amif, l’AMRF, l’APVF, Villes de France, Villes&Banlieue de France, Intercommunalités de France, France urbaine et l’Union nationale des CCAS réclament un plan d’urgence pour faire face à "la hausse exponentielle" des coûts de l’énergie et ainsi maintenir l’accès aux services publics de proximité. Dans un courrier adressé le 30 septembre 2022 au gouvernement, ces neuf associations demandent la création d’un "bouclier énergétique" plafonnant provisoirement le prix d’achat de l’électricité. Les multiples plans de sobriété adoptés récemment par les collectivités ne "permettront pas d’absorber" cette augmentation des prix, préviennent-elles. "C’est la question du bouclage même de leurs budgets 2023" qui se pose. Parmi les principales mesures annoncées, figurent la baisse des températures de chauffe, la réduction de l’éclairage public et des périodes d’ouverture des bâtiments.