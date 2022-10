Le cas de Kai Terada, enseignant non sanctionné mais muté "dans l’intérêt du service" dans les Hauts-de-Seine à la rentrée scolaire, relance le débat sur la manière dont l’Éducation nationale gère les mutations et déplacements d’office (lire sur AEF info). Ce professeur se retrouve au cœur d’une mobilisation nationale, alors que des syndicats alertent sur l’atteinte à la liberté syndicale et voient une "sanction déguisée" dans cette procédure, qui ne serait "plus encadrée" depuis la loi de transformation de la fonction publique. Antony Taillefait, professeur de droit public et co-directeur du master 2 en formation continue M@dos, décrypte pour AEF info les procédures de mutation et de déplacement d’office dans l’Éducation nationale et précise les changements intervenus avec la loi Dussopt.