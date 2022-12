"Nous avons décidé de nous concentrer sur notre vraie contribution aux ODD. Une analyse de matérialité a montré que notre entreprise avait un impact plus significatif sur certains ODD, notamment le 16 (paix et justice)", rapporte Sébastien Mandron, directeur RSE de Worldline, entreprise spécialisée dans les services de paiement et de transaction. À l’occasion d’une série d’AEF info sur les entreprises et les ODD, il fait le point sur les objectifs et les actions du groupe liés à cet ODD, que l’entreprise évalue chaque année en examinant le pourcentage de durabilité de ses offres dans les quatre dimensions (économique, gouvernance, social, et environnemental).