Après la démission, pour raisons personnelles, de son adjointe en charge de la politique de la ville, Véronique Seyral, et le départ annoncé mais effectif au 31 octobre 2022 de Bernard Blanc, son adjoint à l’urbanisme résilient, le maire EE-LV de Bordeaux a procédé à un remaniement de son exécutif, à l’occasion du conseil municipal du 4 octobre. "Un ajustement normal au bout de deux ans", a tenté de justifier Pierre Hurmic, quand l’opposition a longuement dénoncé "un changement pas anodin". Bernard Blanc a lui aussi mis en avant des raisons personnelles pour expliquer ce départ. C’est Stéphane Pfeiffer, adjoint en charge du service public du logement et de l’habitat notamment, qui reprend sa délégation. Fannie le Boulanger, adjointe à la petite enfance et à la parentalité, reprend, avec Matthieu Mangin, conseiller délégué auprès de Stéphane Pfeiffer, le portefeuille de la politique de la ville.