Le gouvernement français assure Guy Ryder, directeur général élu du BIT, « de son entier soutien et de son appui »

« La France adresse [à Guy Ryder] ses très chaleureuses félicitations et lui souhaite le plus grand succès pour accomplir sa mission, dans un contexte particulièrement important pour l'OIT (Organisation internationale du travail). Elle l'assure de son entier soutien et de son appui pour l'y aider », déclarent Michel Sapin et Laurent Fabius, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et ministre des Affaires étrangères, mardi 29 mai 2012, au lendemain de l'élection du Britannique Guy Ryder au poste de directeur général du BIT (Bureau international du travail) (AEF n°214169).