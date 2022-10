(Actualisé après la réunion d’Olivier Klein avec les associations). Une aide de 150 € sera versée aux ménages hébergeant des bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d’Ukraine, quelle que soit leur nationalité, sur une durée minimale de 3 mois, entre le 1er avril et le 31 décembre 2022. La Première ministre avait annoncé le 3 octobre aux députés que ce dispositif serait opérationnel "à partir de fin novembre". Olivier Klein a reçu le 5 octobre les associations organisant l’hébergement citoyen pour préciser les modalités de distribution de l’aide. Un portail internet s’ouvrira "dans les prochains jours" pour le dépôt des demandes. Au moins 4 000 hôtes, qui ont signé une convention avec l’État et avec une association pour accueillir des déplacés, pourront en bénéficier. 10 000 autres familles, non conventionnées, pourraient y prétendre, sous réserve qu’elles accueillent effectivement des déplacés.