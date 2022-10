Un an et demi après le lancement de la stratégie nationale sur la cybersécurité, les centres régionaux d’aide aux victimes de cyberattaques se mettent progressivement en place sur le territoire. À l’issue d’une première session d’incubation de sept projets de février à juin 2022, l’Anssi vient de lancer une seconde session de quatre mois, visant une mise en route opérationnelle des centres "courant 2023". Structure associative, rattachement à un campus cyber régional ou externalisation, les régions ont opté pour différents modes d’organisation et de gouvernance en phase d’amorçage.