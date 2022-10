L’association française de science politique déplore un bilan "inquiétant" des deux premières années de mise en œuvre du repyramidage concernant la science politique, dans une motion adoptée le 4 octobre 2022. "Seuls cinq maîtres de conférences de science politique ont été (ou sont sur le point d’être) promus professeurs, soit plus de deux fois moins que prévu d’après l’objectif annoncé", avance l’association. Selon elle, cette situation tient aux "arbitrages internes aux établissements […] souvent défavorables à une discipline comme la science politique dont les effectifs sont réduits". Elle demande au MESR "d’exercer une vigilance particulière quant au respect de ses objectifs" et :d’indiquer aux établissements que la science politique est une "discipline prioritaire, avec plus de force que jusqu’à maintenant" ;"de pérenniser les supports de postes de professeur après leur départ".