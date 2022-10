Côte d’Azur Habitat a annoncé le 30 septembre 2022 avoir obtenu 244 000 euros supplémentaires de France Relance pour mettre en œuvre le plan de rénovation énergétique de son patrimoine. Le premier bailleur social des Alpes-Maritimes prévoit ainsi de réhabiliter trois résidences classées G. Ces 37 logements, situés à Tende et La Brigue, dans la vallée de la Roya, bénéficieront d’une réfection de leurs systèmes de chauffage et d’éclairage ainsi que de nouvelles menuiseries et d’une meilleure isolation thermique. Cette subvention s’ajoute à celle déjà obtenue dans le cadre de France relance en 2021, lorsque l’office avait bénéficié d’1,5 million d’euros pour réhabiliter trois de ses résidences de l’arrière-pays niçois. Le plan stratégique du patrimoine 2023-2032 de CAH prévoit 127 millions d’euros d’investissement, dont plus de 20 millions en 2023.