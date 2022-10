CEP : Uniformation et le CIBC Alpes-Provence s’allient pour renforcer l’attractivité des métiers de la cohésion sociale

La délégation Sud-Est de l’ Opco Uniformation et le CIBC Alpes Provence, qui porte le CEP des actifs occupés en Paca, ont signé le 27 juillet 2022 la déclinaison régionale d’une convention nationale adoptée en avril pour faire face au déficit d’attractivité des métiers de la cohésion sociale. Cet accord régional vise "à faire encore plus", soulignent les deux partenaires, avec des actions de professionnalisation métiers réalisées par Uniformation auprès des conseillers en évolution professionnelle pour les outiller et les aider à valoriser les métiers de la cohésion sociale auprès des bénéficiaires. De leur côté, les conseillers présenteront l’offre de service du CEP et les dispositifs liés à la formation aux entreprises adhérentes d’Uniformation afin de les "sensibiliser à leur responsabilité employeur" et "les aider travailler l’employabilité de leurs salariés".