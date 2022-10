L’intersyndicale demeure unanime et soudée à l’approche de l’ouverture des concertations sur les retraites. Dans un communiqué diffusé mardi 4 octobre 2022, les huit organisations syndicales et les organisations de jeunesse associées rejettent toute logique de recul de l’âge légal de départ et d’augmentation de la durée de cotisation. Les discussions "doivent porter sur les dispositifs de carrières longues, de pénibilité et d’usure au travail, de transition emploi retraite et de fins de carrière, d’emploi des seniors, de minimum retraite, de financement du régime et d’égalité femme/homme".