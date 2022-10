Le chantier du parc éolien maritime de Saint-Nazaire a démarré au printemps 2020. Un chantier atypique et "tentaculaire", à terre et en mer, qui a demandé à l’inspection du travail de s’adapter. L’unité de contrôle de Saint-Nazaire, chargée du suivi du chantier, a dû se former - à la survie en mer et aux travaux en hauteur, entre autres, mais aussi s’équiper, et trouver les moyens d’accéder au chantier, situé au large des côtes. Laurent Boulangeot, responsable de l’unité, revient pour AEF info, le 3 octobre 2022, sur cette mission, et présente le guide élaboré à cette occasion.