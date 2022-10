Le général de corps d’armée Philippe Susnjara prend la tête de la DRSD (direction du renseignement et de la sécurité de la défense), annonce l’institution sur LinkedIn, vendredi 7 octobre 2022. Il était chef du centre de planification et de conduite des opérations de l’état-major des armées depuis 2020. Philippe Susnjara succède au général de corps d’armée Éric Bucquet, à la tête du service de renseignement depuis quatre ans et qui a fait son adieu aux armes le 26 septembre dernier.