Le prix Nobel de physique 2022 est attribué pour un tiers chacun au Français Alain Aspect, à l’Américain John Francis Clauser et à l’Autrichien Anton Zeilinger pour leurs travaux sur "l’intrication quantique", mardi 4 octobre 2022. En 2010, ce trio avait déjà été récompensé du prix Wolf. Directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l’école Polytechnique et à l’université Paris-Saclay et affilié à l'IOGS, Alain Aspect est "connu notamment pour avoir conduit le premier test concluant portant sur un des paradoxes fondamentaux de la mécanique quantique, le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen".