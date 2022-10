Le CNRS et l’université de Tokyo lancent, mardi 4 octobre 2022 un International Research Center, le troisième pour le CNRS à l’étranger. Son objectif est de "promouvoir la collaboration et les échanges internationaux afin de favoriser une recherche et une formation de très haute qualité et interdisciplinaire entre les deux institutions". Celles-ci partagent déjà des thèmes de recherche existants et seront amenées à coopérer sur des axes nouveaux et prometteurs, "comme les humanités numériques, la transition énergétique et l’égalité des genres".