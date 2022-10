Dans un communiqué du 3 octobre 2022, le SNMSU-Unsa assure que "les nombreuses vacances de postes de médecins scolaires tant sur le terrain que sur les missions de pilotage nous amènent à travailler de façon dégradée et inefficace." Le syndicat proteste contre l’augmentation des "tâches administratives" au détriment d’actions "au service de la santé des élèves […] dans un contexte d’augmentation de la précarité". Alors que "depuis plus de 10 ans, tous les observateurs décrivent un service rendu au public devenu inopérant" (lire sur AEF info), le SNMSU estime qu’il "faut agir vite avant qu’il n’y ait plus aucun médecin scolaire". Fin septembre, le Dgesco reconnaissait une "situation compliquée" avec des difficultés à recruter des médecins scolaires (lire sur AEF info). Édouard Geffray mettait en avant des hausses de salaires et des parcours pour "découvrir la médecine scolaire".