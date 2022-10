La nouvelle administratrice générale du Cnam, Bénédicte Fauvarque-Cosson, a pris ses fonctions le 5 septembre 2022. Dans un entretien accordé à AEF info, elle détaille ses projets pour le Cnam. Elle ambitionne notamment de créer une "alliance européenne" d'établissements et d'universités dédiée à la formation tout au long de la vie ou encore de créer une direction nationale de l'apprentissage, en soutien du réseau régional. Le Cnam, qui compte plus de 700 parcours dans le supérieur, prévoit de poursuivre ses actions en faveur des jeunes éloignés du monde professionnel ou "abandonnés" du système éducatif. Pour ces publics, l'administratrice générale "réfléchit" à d’autres certifications ou diplômes. Elle souhaite également accélérer le découpage en blocs de compétences de l'offre du Conservatoire, et "renforcer" les liens entre les centres du Cnam en région et les universités.