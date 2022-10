Sauf abus, le ton agressif et méprisant employé par un salarié dans des mails ne peut motiver son licenciement

Le ton agressif et méprisant employé par un salarié dans des mails adressés à ses collègues ou supérieurs justifie-t-il son licenciement ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 15 janvier 2020. Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression. Son attitude agressive et critique ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf si ses propos comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.