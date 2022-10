La France confirme sa troisième place, aux côtés de la Suède et de la Finlande, dans l’indice des risques et performances RSE des entreprises dans le monde, publié par EcoVadis mardi 4 octobre 2022. L’Europe reste en tête, suivie par l’Amérique du Nord. Les entreprises ne cessent de progresser avec plus de 65 % qui atteignent un niveau de performance adapté à avancé, contre 50 % en 2017. EcoVadis constate aussi une croissance de 61 % du nombre d’évaluations entre 2017 et 2021, les entreprises ayant "de plus en plus besoin de mesurer leurs niveaux de management des enjeux ESG".