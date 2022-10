L'Alliance allemande pour la science, qui regroupe les principaux organismes de recherche allemand et la DFG, "met en garde contre un affaiblissement massif du système scientifique allemand en raison des restrictions et des hausses de prix de l'électricité et du gaz". Dans une prise de position publiée le 4 octobre 2022, elle met en garde contre les conséquences pour la recherche et l'enseignement et demande un dialogue avec les décideurs et des mesures d'allègement.