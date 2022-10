Recruter mieux, améliorer la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi. C’est le thème du rapport 2022 de l’association SNC, rendu public le 22 septembre 2022. L’objectif ? Réduire le fossé entre les tensions de recrutement rencontrées par les entreprises et les difficultés des chercheurs d’emploi à trouver un poste, plus encore lorsqu’ils sont chômeurs de longue durée. Parmi les solutions proposées : l’évolution des pratiques de recrutement des entreprises, la "médiation active" ou encore l’incitation à embaucher les personnes les plus éloignées de l’emploi.