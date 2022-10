L'UNPS signe l'Acip : les libéraux de santé posent les bases d'un « cadre conventionnel interprofessionnel »

L' UNPS (1) a adopté, jeudi 19 avril 2012, l'Acip (accord-cadre interprofessionnel) négocié depuis plus d'un an avec l' Uncam et l' Unocam (2). Cet accord conventionnel, qui doit être officiellement signé début mai, prévoit pour la première fois « des mesures dans dans des domaines d'interventions pouvant relever de plusieurs professionnels de santé », précise son préambule. C'est « un cadre conventionnel inteprofessionnel » entre libéraux de santé, explique à AEF le président de l'UNPS, Alain Bergeau. L'accord prévoit de développer plusieurs expérimentations de coordination des soins entre les professionnels de santé libéraux autour du patient. Dans une seconde partie, il comprend plusieurs mesures de simplification et d'optimisation des relations entre les caisses d'assurance maladie et les libéraux de santé : l'assurance maladie s'engage notamment à créer un numéro d'appel dédié. Enfin, et ce fut le point longtemps « bloquant » de la négociation, explique Alain Bergeau, les professionnels de santé libéraux ont obtenu de nouveaux engagements de l'assurance maladie sur leurs avantages sociaux.