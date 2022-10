Depuis la réforme de 2018, pour rendre leurs parcours éligibles à l’apprentissage, certaines branches comme celles de la sécurité privée, de la propreté, des services automobiles et liés à la mobilité ou encore celle des Hôtels-cafés-restaurants, ont procédé au basculement de tout ou partie de leurs CQP en TFP (Titres à finalité professionnelle). Qu’il s’agisse d’une remise à plat de leur politique de certification et de professionnalisation en dissociant les parcours de formation initiale et ceux de formation continue, ou de répondre à la pénurie de compétence sur certains métiers par l’alternance, elles s’appuient généralement sur leurs organismes certificateurs. Dans ce premier volet d’une série d’articles qui en compte trois (1), AEF info donne la parole aux branches qui ont opéré ce basculement, certaines affirmant que la dimension financière serait "accessoire".