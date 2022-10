Voici une sélection d’informations RH pour la semaine du 3 au 7 octobre 2022 :Troubles dans le travail, lauréat du prix du livre RH 2022 ;22 % des cadres ont démissionné dans les deux ans suivant leur embauche ;Le Lab RH, Parlons RH et Great Place to Work publient un ouvrage sur l’innovation RH ;La semaine de quatre jours, nouvel outil d’attractivité ?Appel à projets pour soutenir des méthodes de prospective sur l’organisation du travail ;L’Urssaf consulte les cotisants pour améliorer ses services ;Journée solidaire chez Bouygues Immobilier ;Grève à la Banque Rhône-Alpes et Renault Trucks...