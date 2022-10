"L’effort sur l’avant-INSP, dans les IEP, les universités et les prépas Talents, devra être poursuivi et combiné à une réforme des concours d’entrée", déclare Jean-Michel Eymeri-Douzans, directeur adjoint de Sciences Po Toulouse et président du groupe européen pour l’administration publique (1) dans une interview à AEF info, fin septembre 2022, sur la réforme de la haute fonction publique. Selon lui, il ne s’agit pas de "réformer pour réformer" mais de décider "ce que nous voulons que les cadres dirigeants" qui seront au sommet de l’État dans 20 ans "sachent et sachent faire". Saluant la suppression de l’accès direct aux grands corps et la création du corps des administrateurs de l’État, le politologue attend de la Diese qu’elle gère "viviers et carrières au sommet avec exemplarité" pour "attirer les jeunes talents". Il se montre plus circonspect sur la mise en œuvre de l’ouverture de l’INSP à la recherche.