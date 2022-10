Attendu depuis l’adoption de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, le principal décret d’application a paru mardi 4 octobre au Journal officiel et entrera en application dès mercredi 5 octobre. Il détaille les deux procédures (interne et externe) de recueil et de traitement des signalements. Et liste notamment les 42 administrations et autorités indépendantes auprès desquelles les lanceurs d’alerte pourront émettre un signalement.